11月整體中小型企業業務下挫　進出口貿易及物流業跌幅顯著

上月中小企業務連續第2個月向淡，政府統計處今日（11日）表示，今年11月中小型企業業務收益的現時動向指數從10月在收縮區域的44.8下跌至上月的44.0，而本月的業務收益展望動向指數為48.3。港府展望，不利的外圍環境將繼續影響營商氣氛。

按行業分析，大部分調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在上月較10月有不同程度的下跌，特別是進出口貿易業從45.0下跌至43.6，及物流業從43.3降至41.9。唯獨飲食業中小企的業務收益則不跌反升，由42.8升至45.9。另一方面，進出口貿易業新訂單的現時動向指數從10月的45.6下跌至上月的43.9，而本月的新訂單展望動向指數為47.8。

中小型企業業務收益的現時動向指數自9月的45.5起，連續兩個月下跌。港府表示，中小企的整體營商氣氛於11月進一步減弱。整體就業情況亦稍微回軟。中小企對12月業務情況的預期則維持穩定。當局展望，儘管與消費和旅遊相關的活動預期進一步復甦，但不利的外圍環境將繼續影響營商氣氛。

中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，自今年起中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。