醫管局年收逾2000宗投訴　明愛醫院總監年薪僅次高拔陞

醫管局最新年報顯示，早前出現漏開氧氣樽醫療事故的明愛醫院，其行政總監屈銘伸酬金在醫管局內位列第二，截至今年3月31日，其年薪達541.8萬港元，僅次於醫管局行政總裁高拔陞，對比上一個財政年度加薪16.2萬港元，加幅超過3%。

衞生當局今日（11日）向立法會提交醫管局年報，顯示高拔陞以655.5萬港元年薪居醫管局最高薪行政人員，對比上一個財政年度加薪38.9萬港元，加幅達6.3%。明愛醫院行政總監屈銘伸則僅次於高拔陞，年薪為541.8萬港元，他上一個財政年度薪酬亦在醫管局內位列第五。早前明愛醫院出現漏開氧氣樽導致79歲病翁無供氧5分鐘，同日失救死亡，屈銘伸翌日於記者會稱，在根源調查委員會及死因庭有調查結果前，不會就事件論對錯及責任。

年報亦顯示，2022/23年度內醫院投訴數字達2,020宗，逾半涉及醫療服務問題，較上年度的1,512宗多3成；同期普通科門診接獲142宗投訴，亦較上年度的125宗高；公眾投訴委員會年內共召開15次會議及處理210宗涉及醫療服務、員工態度、行政程序等的個案。