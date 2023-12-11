擬搬科學館分拆文化館　議員斥政府文件粗疏惹反彈

政府早前透露有意計遷移於尖東的科學館及分拆沙田文化博物館。立法會民政及文化體育事務委員會今日（11日）召開會議，多名議員質疑政府的安排，有議員斥政府文件「粗疏」，直言不引起反響「先至怪」，以及政府在議員游說和公眾解說上欠妥當，又質疑博物館諮詢委員會沒有討論相關事件，當局向立法會提交的文件已是「埋牙階段」。政府重申「距離埋牙仲有好多嘅階段」，當局亦非為了興建一個館而要搬走另一個館。

施政報告提出設立兩所博物館，介紹國家和抗戰歷史，當局計劃將位於尖東的科學館，改建為介紹國家發展和成就的專館。當局希望介紹國家發展和成就的專館，坐落在交通便捷的市中心，方便市民，因此計劃利用科學館現址，以及現正規劃籌建、在科學館及歷史博物館旁的擴建工程作為館址，有助縮短整體籌建時間。

至於現有科學館，當局建議重置於沙田文化博物館現址並進行重建，指可提供更大可用面積，帶來更廣闊發展空間，提供更多設施。

議員馬逢國指政府文件「粗疏」，直言不引起反響「先至怪」，文件未有交代清楚難令人知道當局的工作，認為當局要講得清楚，才會有社會共識。另一議員陸瀚民同樣批評政府在議員游說和公眾解說上欠妥當，認為現時情況將不同的持份者對立起來十分可惜。另有議員指康文署核下有博物館諮詢委員會，然而該委員會在兩次會議都未有討論文件中的計劃，認為政府向立法會提交文件為「埋牙階段」，關注現時是否重新再做諮詢。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應時強調非利用新館去取代另一展館，強調各館均有自己的目標和作用，每一個館都會分開研究。他又提及未來有多個新展館，所以當局初步才會考慮將文化博物館的展品遷移到其他地方，反問「大家去博物館係睇博物館本身，定係睇個內容」，又指當局正就情況進行初步討論，強調「距離埋牙仲有好多嘅階段」，如果議員要求文化館不能變，科學館要在原址，政府可以重新考慮。

楊潤雄又提及有意見認為政府會把香港的文化從博物館移除，強調完全是子虛烏有沒有其事，否則政府無須籌建一個香港的流行文化館、非物質文化體驗館，並由今年開始每年舉辦「香港流行文化節」，又指會繼續探討、徵求及展示更多文化內容的其他方案。

議員管浩鳴則指科學館有「集體回憶」香港明信片都有科學館的外貌，憂慮會引起大眾意見。社福界議員狄志遠同樣關注科學館有「集體回憶」的問題，期望可以顧及市民感受，又同意興建國家成就館為好事，但認為如果要搬遷科學館和「打散」文化館，不符合成本效益，亦不是一個聰明的做法，憂會讓人質疑「係咪要為咗政治正確讓路」，期望政府三思。

科學館除為本地市民集體回憶外，旅遊界議員姚柏良亦認為該深受海外旅客歡迎，政府有必要盡快就博物館未來方案作出決定，讓大眾有清晰的想法。

楊重申當局每一個館發展有獨立考慮，而非為了興建一個館而要搬走另一個館，強調文件只是響應個別議員的建議提早提交立法會，希望聆聽大家意見，明年中會再就此提交意見。他又強調明白市民對科學館有回憶，但如果另外興建展館可以放置更多展品，認為在兩者當中要作一個平衡，又強調當局提出的方案是希望有一個更大的科學館，以提供更多展品，但如果香港人更希望有科學館在尖東，政府會考慮大眾的意見。