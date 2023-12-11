關愛基金僅餘80億　2026年乾塘　議員質疑課餘託管費用高

早於2011年成立的關愛基金，推出62項援助項目，總承擔額約208億港元。立法會民政及文化體育事務委員會今（11日）討論基金服務和運作，有議員質疑課後託管服務計劃的費用較高，亦有議員詢問當局有否其他投資渠道為基金創造更高收入。但當局指基金的運行模式不太適合做其他類型的投資。又指基金只餘80億港元可動用，到2026年便用完。

關愛基金亦於今年初通過「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」、「在校課後託管服務計劃」、「社區客廳試行計劃」等服務。議員蘇長榮詢問關愛基金的執行機構人手和行政開支佔比，又指課後託管服務計劃資助月9,000多萬港元，惠及3000名學童，平均每年每人3萬多港元，要求交代費用詳情。勞工及福利局局長孫玉菡指關愛基金要求行政開支不能超過5%，目前是4.6%，符合標準，而社區客廳第一間會在聖誕前會開幕，關於課後託管，現時有51間學校，參與計劃有2,800個學生，由於服務時間到傍晚7時，且一星期6日都有服務，所以費用較貴。

針對基金的資金來源，議員吳傑莊指基金存放在金管局的本金和利息全數在今年6月提取，目前主要放在本地銀行做定期存款，詢問是否因金管局的投資回報不理想或者手續費太高，而基金會否有其他投資渠道創造跟高收入。孫指資金放在金管局通常需要存放6年，而關愛基金到現在已經開始動用本金，因此要計算未來6年的現金流，基金目前可以動用大概有80億港元，之後每一年的花費如果不變的話到2026年就用完，因此未必符合金管局要放6年的規定，所以到期以後決定把資金放在作定期存款，現在大約有5%利息，又指關愛基金的運行模式不太適合做其他類型的投資。

基金持續10年資助長者牙科服務，花費月35億港元，議員陳凱欣指恒常政策不應依賴關愛基金，應放在衞生當局，而35億港元可擴大現有關愛基金更多服務。孫同意醫療、牙科佔關愛基金大多數支出，但指關愛基金不單止為勞福局服務，也會為不同政策局服務，牙科醫療的資助也在批核程序上通過。