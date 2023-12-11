第3季出口內地貨值6078億元　按年縮9%

本港第3季出口內地貨品總貨值僅約6,078億港元，按年減9%，首9個月更跌接近16%，只有約1.66萬億港元。當中17.5%是作外發內地加工用途，即加工後再進口本港。另一方面，從內地進口貨品中有30.3%與外發內地加工有關。同期，原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品中，有60.6%曾經安排在內地加工製造。

政府統計處今日(11日)發表涉及外發中國內地加工貿易統計數字，今年第3季輸往中國內地的整體出口貨品中，有17.5%用作外發內地加工；較去年同期的17.9%稍跌0.4百分點。至於今年第3季從內地進口的5,197億港元貨品中，有30.3%與外發內地加工有關，較去年32%下跌1.7百分點。而今年第3季原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品有60.6%，較去年第3季的58.6%微跌2百分點。

以貨值計算，今年第3季輸往內地的整體出口貨品中有1,062億港元的貨品是作外發內地加工用途，較去年第三季下跌10.9%。另一方面，從內地進口貨品中有1,574億港元的貨品是與外發內地加工有關，與去年第三季比較下跌5.5%。同時，原產地為內地經本港輸往其他地方的轉口貨品中，有1,778億港元的貨品曾經安排在內地加工製造，較去年第三季下跌1.6%。

輸往內地作外發加工用途的出口貨品是指從香港或經香港出口往內地加工的原料或半製成品，經加工後成為製成品，並以合約安排再進口香港。而從內地進口與外發內地加工有關的貨品，是指加工後進口本港的貨品，其中全部或部分原料或半製成品是從香港或經香港出口往內地加工。