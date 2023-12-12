生產力學院設航空基礎證書課程　提升中學生投身航空業競爭力

「航空操作(地面)及航空英語基礎證書」課程為中學生而設，有助喚起他們對航空領域的興趣。

政府有意將香港打造成國際航空樞紐及國際創新科技中心，生產力學院致力培育航空業未來人才。早前成功開辦首屆專為中學生而設的資歷架構第一級的「航空操作(地面)及航空英語基礎證書」課程，課程涵蓋8個應用範疇，包括理論講座和實踐培訓。通過理論和實踐學習，讓學員深入了解航空概念，如飛機操作、維護流程和地面操作等，學員可透過模擬飛行技術，體驗真實場景，提升航空領域的知識，讓學員未來投身航空業時具備更大的競爭優勢。

香港生產力促進局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶指，有航空業內人士預計，2022 年至2041年全球航空業需要60萬名飛行員及61萬名飛機維修技術人員提供服務。生產力學院提供多元化的STEAM航天科普訓練及航空課程，提升學生的飛行知識和興趣，助他們實現「飛行夢」。學院未來技能課程獲得「新型工業化及科技培訓計劃」(NITTP)及「資歷架構」專業認可，為有意投身航空業的人士提供具認受性的專業培訓。明年會再於2月開辦資歷架構一級航空課程，為業界孕育更多生力軍。

參與課程的中華基督教青年會中學老師古啟貽指，課程不但加深同學對飛行原理的認識，更讓同學了解到航空業不同角色之間協作的重要性，更有同學於完成課程後實踐所學，遠赴澳洲學習駕駛真正的小型飛機。

除以上資歷架構課程，生產力學院亦定期開辦初級至高級的航空訓練課程，以及舉辦「航空STEAM體驗日」等活動，以互動有趣的形式，將航天科技融入STEAM學科。