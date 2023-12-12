機場T2客運廊石屎結構工程完成　三跑道系統料明年全面啟用

機場第三跑道去年底已啟用，惟整個三跑道系統仍未全面啟用。機場管理局最新文件指，機場二號客運大樓擴建的混凝土結構等已大致完成，餘下的建造工程正穩步推進。該局形容工程進行得如火如荼，維持目標於2024年內完成三跑道系統，期間會因應客運需求，分階段啟用相關客運設施，又強調三跑計劃財務穩健，會嚴格控制成本，毋須政府擔保融資。

機管局向立法會交代機場三跑系統最新發展，指建造工程在今年9月及10月面對惡劣天氣影響施工進度，承建商其後透過增加施工時間、優先完成關鍵工序，及簡化設計、審批過程及施工方法等追回進度。自今年7月起，擴建後的二號客運大樓的混凝土結構；連接至 T2客運廊的旅客捷運系統及行李處理系統的隧道結構；T2客運廊中央樞紐及主廊範圍的底部結構，以及中跑道大部分的路面鋪設工程等已大致完成。

T2客運廊樓頂及其承托支柱的建造或安裝工作、裝修和屋宇設備工程等正加緊推進。此外，連接擴建後的T2客運廊及毗鄰道路網絡的新高架橋建造工程亦同步進行中。而飛行區附屬樓宇、跨場滑行道、停機坪及地下公共設施的建造工程繼續在施工。中跑道下方兩條行車隧道的建造工程正全速推展。飛行區地面燈號系統的安裝工程亦緊隨進行中。

另一方面，新航空交通管制指揮塔的裝修、屋宇裝備及外牆裝設工程正全速進行。民航處及香港天文台已分階段進入新航空交通管制指揮塔內安裝系統及設備，並預計於今年底進入位於中跑道旁的新設施場地。

機管局指，將密切監察項目的預算情況及管理工程開支，會修改施工計劃以減少新冠疫情期間停工等對項目成本帶來的影響，以及承建商提出的索償，以控制成本，維持其於1,415億港元預算。局方續指，會繼續透過保留其營運盈餘、徵收機場建設費，以及市場集資建設三跑系統，當中大部分外部借款已完成，又預料營運盈餘、機場建設費等資金會隨着旅客重臨而陸續增加，相信毋須就三跑道系統項目融資從政府取得任何形式的財務擔保。