康體通區選票站系統故障　議員斥資科辦如旁觀者似局外人

政府電腦系統近年頻生事故。立法會資訊科技及廣播委員會今日（12日）討論資訊科技辦公室申請的21億港元撥款，用作新行政工作電腦系統，有關開支較去年急增約3億港元。有議員批評資科辦在康體通及區議會選舉的電子選民登記冊系統事故中作為「旁觀者」，似局外人，更指「任何政府嘅事都關你事，你係政府一部分」，又關注各部門在「提升各部門的入門網站」一項中所需開支差異大。

政府指2024/25年度所需的整體撥款預算為 21.3億港元，較 2023/24年度的18.5 億港元撥款，增加2.8億港元，即增加了15.1%。

議員林振昇指自己支持政府進行電子化，然而過住政府電子化系統都出現問題，例如康體通，甚至是區議會選舉均出現故障，詢問資訊科技辦公室作為統籌或監察角色，有無安排測試或緊急方案。他指但往往發生事後，資科辦往往都發表通知，提醒各部門要注意電子系統測試工程，質疑資科辦作為統籌部門，除作為「旁觀者」，「只係出事之後提醒啲部門」，還有甚麼可以做。他又關注政府改善樹木管理系統要2027/28才完成，憂慮訊息萬變，屆時系統會追不上時代發展，系統落後。

另一議員陳紹雄指票站事故對業界及商界來說是不可思議，認為如當局做好把關和做好預案，事件結果會較好。

創新科技及工業局副局長張曼莉指資科辦有和各部門合作，強調資科辦重要為監督角色，當局在11月已推出新措施，要求各部門在推出新系統前要交由資科辦，安排獨立機構進行監督，又認為各政策局要強化自身責任，確保系統推行，但重申資科辦會加強協調工作。她又提到該局一般要求各部門在兩年內完成系統項目，根據過住數字大多在2年內完成，惟如果有需要多過2年需要作出交代。

議員陳學鋒指政府內部電腦化由資科辦統籌，強調該辦有必要參與其中，然而在選舉日都出現問題，資科辦回應指會監督問題，但問題屬其他部門，直言說法令他「唔係好舒服」，該辦角色好似「局外人嘅身份」，反駁該辦指「任何政府嘅事都關你事，你係政府一部分」，要求資科辦角色要更加主動帶動各政府的角色，又質疑政府是電子化非電腦化，未有成功減省人手，問到當局在投放大量金錢後，有否評估節省多少個公務員數目。

政府資訊科技總監黃志光指出，如果自己發言時有讓陳感覺到有關意見，就此表示抱歉。他相信有必要加強資科辦角色，該辦會要求各部門在2024年完成申請表電子化，在2025年完成將各部門的申請放在智方便內，完成「一網通辦」。他又解釋，部門完成電腦化需要向資科辦解釋節省多少人手，有人手節省會調配到處理其他工作。

另一議員李鎮強指文件列明有「應急費用」，關注當局應急費用的用法。他又指文件列舉的項目大多不超過2,000萬港元，然而文件當中各部門中卻有「提升各部門的入門網站」，各部門所需關支由100萬至2000萬港元不等，關注為何價格差異如此大。黃志光解釋，當局會容許各部門留下10%的費用作「應急費用」，處理緊急情況，使其不用再申請撥款，惟使用後需要作解釋。他又指各部門差異大，是因為視乎更部門會提供多少服務。