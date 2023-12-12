議員指市民覺得公僕表現不好　公院「優先籌」倡易名「配額」

政府為公務員及合資格人士提供的多項醫療服務，2023/24年度為公務員優先籌、診斷服務等服務的全年撥款約為9,200萬港元。立法會相關委員會今（12日）討論有關議題，有議員指有多間優先籌的診所使用率爆滿，詢問會否增加數量；亦有議員指市民會認為公務員的醫療服務和一般市民大眾使用的服務有競爭性，更有議員指市民覺得過去幾年公務員表現不好，建議把「優先籌」易名為「配額」。

現時醫管局有65間為現職公務員在日間診症時間預留優先籌，議員周小松保障在立法會公務員、退休公務員及合資格人士福利相關事宜小組委員會上表示，優先籌診所有三分二使用率超過75%，24間超過90%，有10間使用率百分之一百，其中包括南昌家庭醫學診所實際使用率140% ，天水圍社區健康中心為135%，青衣市區普通門診診所為124%，詢問當局需求十分多的地區會否特別增加優先籌數量。

公務員事務局常任秘書長梁卓文表示需要平衡公務員和市民需要，強調不可能將公務員需要蓋過市民需要，而目前一年約有三十多萬優先籌，但如何分配要和職方討論。

議員郭偉強指政府未有講清楚撥了多少資源，而部分市民也會認為公務員的醫療服務和一般市民大眾使用的服務有競爭性，針對撥款，文件2023至24年專科門診及診斷服務額外加9200 萬，但他指看不到現有的數，無法進行比較。梁指由於為一筆過撥款，因此沒有計算細項，而是否佔市民名額，亦要看站在甚麼角度，表示公務員服務是建基於公營服務，但公務員也是市民，因此應該謀取平衡，至於專科門診會因應需求和供應調節。

對於「優先籌」的名稱，議員梁子穎指市民覺得過去幾年公務員表現不好，認為不應該繼續使用「優先籌」的字眼，建議改用「配額」。梁指和職方溝通時，未聽到反映字眼有問題，但之後也可再作討論。

另一議員黎棟國追問指政府引入公務員優先籌理由是甚麼，相關資源是政府額外撥還是政府一筆過撥款中給予某部分的資源。梁回應指優先籌是給予現職公務員的安排，原因在於公務員看完醫生之後如果健康情況容許可以回到崗位為市民服務，因此家屬和其他退休公務員沒有此安排，而優先籌數量佔整體診證名額7%左右。