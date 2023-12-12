理大獲1736萬撥款　研智能平台監測橋樑　評估停車場車位情況

在道路及停車場應用智能元素，有助提升道路安全及泊車管理效率。香港理工大學(理大)創新研究再獲智慧交通基金撥款約1,736萬港元支持兩個項目，包括利用先進技術搭建的智能平台，監測長跨度橋樑健康，以及透過區塊鏈信息物理系统管理城市泊車位的供求情況。

監測長跨度橋樑健康的項目由理大土木及環境工程學系教授夏勇帶領，獲資助約港幣1,340萬元，為期2年，開發一個基於數字孿生技術的長跨度橋樑健康監測平台，並以青馬大橋作為應用案例，研發橋樑交通自動監測系統、橋樑疲勞損傷評估和預測系統、車輛護欄碰撞監測系統，以及強風下車輛安全評估系統。監測平台將結合橋樑監測傳感器、人工智能技術、有限元分析和橋樑信息模型，以提高道路網絡及路面使用效率，提升駕駛安全。

另一項目由理大工業及系統工程學系助理教授(研究)曾榕波博士帶領，同樣為期2年，獲資助約395萬港元。項目將利用Web3.0和區塊鏈技術，建立駕駛者的去中心化身分，實現停車場智能出入控制，並開發時空聚集性分析系統，利用人工智能技術評估車位的供求情況。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授指，理大致力開發智慧交通的研究項目，一直開展促進社會福祉的研究工作，改善交通道路及基建安全，同時提高社區的交通系統效率。理大至今共有17個項目獲智慧交通基金支持，涵蓋各種可應用到交通的創新技術和研究。