疫後首次跨年倒數　除夕夜維港上演全長12分鐘

除夕當晚，維多利亞港的煙花音樂匯演長達12分鐘，屬史上最長。

本港經歷三年新冠疫情蹂躪後，市民今年終可首次在解除所有防疫措施後迎接新一年。旅發局公布，將為市民旅客帶來歷年最大規模「香港跨年倒數」，呈獻有史以來面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演，與市民及遊客一同迎接2024年。

除夕當晚，維多利亞港將展示以「新年新傳奇」為題的除夕煙花音樂匯演。綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演。5艘躉船同時發放的煙花以四季為調，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。

在新年倒數時刻，當香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，全新創作編排的奏鳴曲將揚起，為匯演拉開序幕，煙花點亮香港天際線。奏鳴曲融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，展現香港中西文化交融的魅力。

踏入元旦後，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。除了煙花外，三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11點後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨市民旅客許下新一年的願望。 除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。旅發局將同步透過衞星向全球轉播，讓香港以外的群眾也能一同參與慶祝。