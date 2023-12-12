調查推算港有約5萬名乙肝隱形患者　逾4成得知帶菌後無定期檢測

香港亞洲肝炎會進行免費大型社會篩查活動，結果發現41人中有6名患者感染乙型肝炎而不自知，推算香港有約5萬名隱形患者，而調查中發現，逾4成帶菌者在得知受感染後，沒有進一步諮詢醫生意見或沒有持續定期監察病情。肝炎會主席林朗昕指出，不少人因沒有病徵而誤以為乙型肝炎對身體影響不大，他警告指如沒妥善處理會出現肝纖維化、肝硬化，甚至發展為肝癌，呼籲市民盡早進行檢測，一旦發現確診盡早治療，以免延誤治療黃金時間。

香港亞洲肝炎會於6月至10月間進行乙型肝炎篩查及教育會動，並進行問卷調查，在768人當中發現41名乙肝患者，感染率約為5.3%，當中6人是經篩查才發現受感染，按成年人口推算即香港約有5萬名乙肝隱形患者。而另外35名過去曾發現感染乙肝的患者當中，15人（43%）未有進一步諮詢醫生意見，有16人（46%）則沒有持續進行定期檢測。

林朗昕指出，1988年出生的市民大多未曾接種乙肝疫苗，故屬高危人士，他認為地區康健中心或康健站的其中一個功能為疾病預防和篩查，以及慢性病管理，建議政府善用地區康健中心或康健站網絡，統籌全港性乙肝篩查，尤其為1988年前出生市民提供免費檢測服務，以盡早找出乙肝患者。