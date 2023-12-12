已婚男EO出軌偷拍恐嚇女密友　官斥令人齒冷判囚7個月拒上訴

已婚男政府行政主任(EO)被指先後3次在酒店內偷拍女密友私密片段，之後兩人感情生變，他涉嫌刑恐女方，傳訊息稱「要妳身敗名裂」、「我攬炒無成本」、「連登見」等話，並上載私密影像到互聯網。涉案行政主任早前經審訊後被裁定3項窺淫、刑事恐嚇及未經同意下發布私密影像共5罪罪成，今日(12日)在粉嶺裁判法院被暫委裁判官馮念偉判監7個月。馮官指被告偷拍並不是愛的表現，且更發布拍攝到口交及事主胸部的影像，行為令人齒冷且極之嚴重。被告申請保釋等候往高院上訴，但被馮官拒絕。

29歲被告陳梓文，被控於2022年5月2日、6月13日及6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店暗中拍攝X；另被控於同年9月15日至17日，威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚；及於10月9日，在香港發布X的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布及被告不理會X是否同意發布。X事發時年約26歲。背景報告顯示，被告先後在銀行和政府部門工作；他目前正與妻子辦理離婚，並和4歲女兒同住。

辯方求情稱，被告一時處理感情不當才犯案，他明白傷害家人、已吸取教訓。裁判官指雖然被告和事主年齡差距不大、當時是情侶關係，但被告是利用了事主的信任。裁判官指被告與事主是真誠相戀或視她為洩慾工具值得商榷，但被告行為確令事主承擔苦果或被恐懼。裁決官指涉案影像長留網上，導致事主飽受困擾和二次傷害，被告又以資訊恐嚇事主報復，案件屬非常嚴重，被告又沒有悔意，最終決定判囚。

案件編號：FLCC 85/2023