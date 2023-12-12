立會今個會期通過30項政府法案　內會主席重申不會照單全收

立法會內務委員會今日（12日）就2023年會期總結，稱內會共舉行27次會議，政府連同明日(13日)進行立法會會議首讀的4項法案，本會期共提交37項法案，其中30項已獲立法會通過。內會主席強調議員審議政府法案，不會「來者不拒」、「照單全收」，除注意審議工作效率，也會積極把關、向政府反映民意，施政報告公布多項立法建議，包括23條立法、吸引公司遷冊來港等，預期立法會審議工作依然繁重，指議員必定認真審議，理性務實履職盡責。

內會副主席馬逢國指政府上半年提交21項法案，其中包括5項不在立法議程的法案，而7項在立法議程內沒有提交立法會，包括牙醫註冊修訂條例草案、法院遙距聆訊條例草案等。內會主席指今年是愛國者治港第二年、度過疫情的一年，政府在5月2號提出完善地區治理服務，立法會於5月5號成立小組委員會，進行爭分奪秒立法工作，最後於7月6日通過，令選舉相關工作推展，充分展現立法會務實高效的議事新風格。

與上年會期對比，內會主席指今個會期政府提交37項法案，比去年的25項增加12項法案，立法會已經完成通過30，遠超去年的17項，仍然有2項有關提升的士質素法案將會在明日恢復二讀，她指議員和官員在情理兼備基礎上，互相交流意見、力求共識、令法案更完善，強調議員審議政府法案不會「來者不拒」、「照單全收」，除注意審議工作效率，也會積極把關，向政府反映民意。

今屆施政報告公布多項立法建議，內會主席指法案涉及不少範疇，預期立法會審議工作依然繁重，議員必定認真審議，理性務實履職盡責，同時希望政府官員向社會和議會做好解說工作，令各項法案和立法程序順利工作。

針對行政立法關係，內會主席指至今舉行12次前廳交流會，議員和官員在每次交流會上良好坦誠交流，而行政長官互動交流會也可透過互動交流促進行政立法關係。被問及前廳交流會議題重複，亦愈來愈少議員出來發言和參與，而政府每次前廳交流會都會由司長副司長率領，而11月底的交流會有60位議員出席，認為不是少數，而官員也超過10位，稱期間大家討論熱衷，預定時間結束後還有延續討論，相信議員會珍惜機會。

圖說

政府本會期共提交37項法案，其中30項已獲立法會通過。