打擊詐騙及洗黑錢拘137人　涉款逾億元

鑑於近年詐騙及洗黑錢活動有持續上升的趨勢，元朗區執法部門在11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動，主要針對區內的相關類型案件。行動中，人員在全港各區拘捕109男28女(18至83歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等，同時偵破101宗騙案，主要包括投資騙案、網上情緣騙案、求職騙案、電話騙案、網上購物騙案等，總損失金額高達1.05億港元，人員目前已成功攔截其中460萬港元。

而單一損失最大的案件為假冒官員騙案，事主接到假冒內地執法人員的騙徒來電，遭對方指控涉及洗黑錢罪，信以為真交出銀行帳戶資料助查，結果戶口內的570萬港元存款被全數掏空。

被捕人士主要是傀儡戶口持有人，洗黑錢集團用微薄金錢引誘他們開設或借出銀行戶口，然後將戶口賣予詐騙集團，用作收取騙款之用。大多數被捕人士現已獲准保釋候查。

人員表示，今次行動成功瓦解一個洗黑錢集團，根據情報分析，自今年10月起，該集團透過網上社交平台收集銀行戶口，而集團各成員分工仔細，有人負責在網上用數百至數千港元報酬招攬市民交出戶口，並安排同黨相約對方交收，以及進行背景資料審查。在收到銀行卡和密碼後，集團再將該些資料轉售給詐騙集團。

人員鎖定集團成員身份後採取行動，在11月28日至12月17日拘捕5男2女(22至31歲)，其中4人相信是集團骨幹，另有3名傀儡成員，部分人有三合會背景。當中2人已被暫控一項「串謀洗黑錢」罪，案件押後至明年2月22日再訊，其餘人士已獲准保釋候查。人員強調，該部門會繼續追查賣出傀儡戶口的持有人，以及曾利用相關戶口洗黑錢的犯罪分子，不排除有更多人被捕。