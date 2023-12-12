港府公布主要運輸基建發展　北港島綫續無影

港府公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，運輸及物流局局長林世雄今日(12日)與一眾官員見記者。該份最新藍圖仍不見北港島綫蹤影，而原先計劃建設的南港島綫(西段)或會由鐵路變為智慧綠色集體運輸系統。而港深西部鐵路方面，政府計劃將此鐵路接駁到港島西至洪水橋鐵路，並建議以隧道及其他合適形式建造港深西部鐵路的跨灣路段，以減少對沿線地區和后海灣生態系統的潛在影響，至於早前曾有討論連接將軍澳的過海交通，港府則正式宣布現階段沒有計劃於將軍澳南增設過海運輸基建。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，藍圖的具體目標為驅動發展、加強連繫和提高效能。而推展運輸基建需龐大公共資源，部分會綫路需採用綠色集體智慧運輸系統，包括洪水橋/厦村走線、啟德及東九龍走線，計劃於2024年底前就東九龍及啟德項目向本地及國內外系統的供應商營運商邀請遞交意向書。

時間表方面，最快落實的包括古洞站、六號幹線餘下路段及粉嶺繞道，將於2024至2028年陸續落成；而「三鐵三路」則最快要到2034至2038年才會有港深西部鐵路和將軍澳南延綫落成。

林世雄表示，對於2014年曾提出的北港島錢建議，卻在藍圖中未有提及，他強調是「不存在走數」，因鐵路規劃道路規劃要審視度勢，雖然北港島綫早前已提出，但今次研究中得出結論，相信在40年代後(2040年後)才會有需要，並強調每一條鐵路提出不時檢視其需求。

對於南港島綫(西段)會考慮研究以中型鐵路建設，林世雄表示，現在不論國內外都會有合適系統提供此類項目，此模式也較重鐵更靈活，最重要是能服務市民，即便走線不同，也離不開鐵路站會在人口多的地方。局方會在明年公布南港島綫建造模式，亦希望可以配合華富邨主要增加人口的時間，並「應承大家會爭取最快完成的日子。」

林亦未能透露各個項目的成本造價，解釋指是由於藍圖跨越非常長的時間，部分已在建造中，部分則會在1至2年內申請撥款，「三鐵三路」因距現時仍有一段距離，故未有準確造價估算，會在項目推展後提供造價。而大型項目若有融資安排，會提交委員會再作審視融資方案及聽取意見。他亦指出，非所有是「鐵路加物業」的模式，會再視乎需要調整營運模式。