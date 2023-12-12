僅44%受訪僱主未來3個月欲增聘　15%恐縮減人手

人力資源服務供應商萬寶盛華(Manpower Group)今日(12日)公布明年首季「就業展望調查」結果，結果顯示香港僱主增加員工人數的意欲維持平穩，近半人預算未來3個月將增加人手，但仍然難以找到足夠的合適人才來填補關鍵職位空缺。

Manpower Group進行就業展望調查，受訪的525名僱主中，有44%人指預算未來3個月將增加人手，至於表示會縮減人手則有15%；另有40%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，香港來季就業展望指數將按季下跌1個百分點，按年則上升7個百分點。

調查又發現，通訊媒體業的就業展望最為樂觀，其次是運輸及物流業、資訊科技業。另外，亦有80%的企業表示，預料明年將會面對因缺乏人才而難以填補職位空缺的問題，但情況較今年有改善。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，整體行業的就業展望指數都持正數，反映在港就業前景依然平穩，儘管受訪行業皆表達出平穩的招聘意願，但人才短缺問題仍然存在，僱主們仍難以找到足夠的合適人才來填補關鍵職位空缺，故企業為了解決這個問題，採取了一系列措施，如提供靈活的工作時間和地點選擇，以靈活用工(flexible employment)的方式填補職位空缺，並提供具有競爭力的薪酬待遇。