四蒙面刀錘匪劫尖沙咀錶行　掠值約3千萬元名錶

尖沙咀發生劫案。今日(12日)3時10分，4名身穿連身衞衣和戴口罩的男子，分持刀錘闖入加連威老道25號「名錶世家鐘錶珠寶」店舖，不由分說指嚇職員，並以鐵錘砸毀飾櫃，搶走大約30隻、總值約3,000萬港元名錶後逃之夭夭。據悉，劫匪在逃走時未能打開店門，再揮錘將之砸爛，然後登乘門外的接應銀色私家車，朝漆咸道南方向逃去無蹤，職員見狀報案。

執法人員圍封現場，並在附近各主要交通幹道部署人手兜截，正追緝涉案私家車及歹徒。消息指，其中2名劫匪疑為南亞裔人士，整個犯案過程僅2至3分鐘。

遇劫錶行的負責人表示，當時店內只有數名員工，並無顧客，一名中國籍男子首先現身，表示要查詢貨物事宜，惟他開門之後，4名匪徒便尾隨衝入店內，該名本地人則轉身跑走，懷疑他是負責「開路」入侵的同黨，趁機「功成身退」。在緊張氣氛中，2名劫匪用西瓜刀指嚇職員，另外2人則揮錘扑爛飾櫃，「大擸特擸」後攜贓跳上車輛逃走。據他所稱，被劫走的手錶涉及多個名牌，隻隻價值高昂，最貴的手錶叫價逾460萬港元，至於實際損失仍有待點算。

翻查資料，該店東主李先生在近年亦曾經遇劫。2020年7月23日，李收舖離開當時位於加連威老道47號的舖面，當他橫過馬路走到對開行人路時，3名南亞漢突然撲出施襲，搶去其腕上一隻約值140萬港元的名錶，以及一對耳環和一條頸鏈逃去。事主在糾纏間面、腳受傷，事後被送往伊利沙伯醫院治療。