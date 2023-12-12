長者明起可登記接種XBB疫苗　最快周四打針

當局今日（12日）公布，將免費為高風險人士接種XBB變種新冠疫苗，首階段將開放予65歲或以上長者預約，明日（13日）早上9時起可於政府網上預約平台登記，次階段則會擴展至長期病患者、醫護人員等其他高風險優先組別。

當局表示，明日起65歲或以上長者可於政府網上預約平台，預約周四（14日）起於私家診所或醫管局轄下指定普通科門診診所接種，醫管局轄下指定專科門診診所及衞生署轄下指定長者健康中心，亦會於周四起為到診病人及會員接種。此外，當局將繼續透過院舍外展疫苗接種計劃，為安老及殘疾人士院舍成年院友接種。

當局稱，會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段，屆時將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

流感病毒近日持續升溫，而新冠病毒活躍程度在冬季有機會較高，當局指，繼早前10萬劑XBB疫苗抵港，另一批來自另一生產商、共約10萬劑疫苗亦將抵港，科學數據顯示，兩款疫苗的成效和安全性資料大致相若，呼籲市民盡快接種新冠及流感疫苗，以應對可能同時出現的高峰，特別是高風險群組人士。