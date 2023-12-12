參與2019年尖沙咀科學館一帶集結　7男女罪成押明年1.22判刑

2019年理大發生衝突，期間有市民前往尖沙咀科學館一帶集結，其中9人被控非法集結罪，當中兩男認罪，餘下7人不認罪受審。經審訊後，區院暫委法官黃士翔今（12日）裁定該7人的非法集結罪均罪成。法官決定先提取全部9名被告的背景報告，並押後至1月22日判刑。期間除兩人獲保釋外，其餘7人均須還押。

不認罪的7名被告，包括王晉彥、鄭康成、賴恒基、趙穎琪、葉佩珊、羅芷君及王伊婷（23至31歲）。他們同被控於2019年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶非法集結。王伊婷另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即管有一個能發出激光的裝置。法官今裁定7人面對的所有控罪均罪成。同案兩名均為學生的被告鄧朗言（19歲）及吳鎮鋒（23歲），則於早前已承認非法集結罪。

法官裁決指信立控方證人的證供，指當時案發地點有100至200人集結，並認同該次集結為非法集結，整個集結時段約10多分鐘。法官亦拒絕接納眾被告的解釋稱他們只是途人，而部份被告身上亦有不同裝備，當中包括患有寬關節育不健全的被告葉佩珊。法官認為眾被告當時均有參與非法集結，故裁定眾人面對的控罪均罪成；控方案情指，當日大批示威者在現場集結，與執法人員對峙。之後執法部門驅散，在科學館廣場一帶拘捕眾被告，並在王的身上搜出1支雷射筆。

案件編號：DCCC 856/2020