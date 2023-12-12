認元朗圖駛退役巴士　少年判80小時社服令

兩名少年巴士迷於今年4月在元朗白沙村露天停車場，企圖駕駛走一輛停泊在該處的退役巴士但被途人撞見。兩人及後被捕，各被控「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時無駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」3罪，他們早前於屯門裁判法院承認控罪，其中1人今午(12日)被裁判官黃國輝判處80小時社會服務令，並罰款500港元，停牌12個月。黃官接納報告建議，認為被告適合判處社服令。至於餘下一名被告，將於明日(13日)接受判刑。

兩名被告分別是16歲學生楊啟樂及廖家希，今午先處理楊的判刑。兩人被控於2023年4月19日，在新界元朗公庵路白沙村丈量約份第119約地段第1733號駕駛一輛巴士。兩人各分別承認「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時無駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」3罪。

案情指，兩名被告與另外3人均為巴士迷，透過共同朋友認識，案發地點屬露天私人範圍，沒有閉路電視及圍欄等保護設施。涉案巴士由譚孟誠向九巴公司買入，並泊在上址吸引人流到他開設在附近的餐廳。案發當晚，有途人看到巴士於上址移動，執法人員接報到場，發現1名男子坐在駕駛座上，包括兩名被告在內等人在巴士內，所有人皆未能提供駕駛執照及第三者保險。兩名被告在警誡下承認因喜歡巴士，一時貪玩下犯案。

案件編號：TMCC 867/2023