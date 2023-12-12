劏房高公屋水費6倍好離譜　團體斥有業主當法例無到促加強執法

劏房濫收水電問題日漸猖獗。政府早前提出提高濫收水費罰則的修訂草案，望加強阻嚇力。立法會《2023年水務設施(修訂)條例草案》委員會今日（12日）舉行公聽會，會上有曾居於劏房的市民指劏房和公屋水費相差6倍，形容為「好離譜」，又有人直言現行條例「效力唔係好得」，不單投訴個案少，成功檢控個案更少，促請當局在修例後加強執法。政府指水務署已與地產代理監管局商討，得悉大部分業主都支持條例，又承諾會加強巡查工作。

由於現行法例並無賦權水務監督，強制相關人士提供懷疑濫收水費個案的資料和文件，亦無條款強制收款人，要向付款人提供收據，並備存付款，水務監督因此難以取得足夠證據檢控。政府提出《2023 年水務設施 ( 修訂 ) 條例草案》以加強水務監督，在調查劏房業主濫收水費個案時，取證和披露資料的權力，以及提高濫收水費的罰則。

曾居於劏房一段時間的徐先生指最近成功搬上公屋，發現劏房單位的水費與公屋單位相差「好幾倍」，指上樓4個月，單位水費為201.3港元，而早前住劏房每月最平為240港元，最費為350港元，相差6倍，形容為「好離譜」，期望政府日後可以為居民定獨立水錶，免卻爭拗。香港社會組織協會副主任施麗珊則直言現行條例「效力唔係好得」，不單投訴個案少，成功檢控個案更少，認為濫收水電為居民日常遇見的情況，惟不少業主都不願合作提供水費證明「當個條例無咩到」，而且罰款條例輕。她建議當局向舉報租客作出保障，例如向舉報人提供租住的地方，又促請當局可以考慮獨立電錶。

深水埗區議員劉佩玉則指該區有不少劏房均沒有監管水費，任由地產代理或業主代理人制定，對劏房房而言沒有保障，認為修例可以令雙方有正式文件，但關注當局可能因人手問題執法力度不足，過去檢控個案零聲，令條例欠缺阻嚇力，要求政府加強執法，否則只會變成「無牙老虎」。她又憂慮即使有法例，租客亦因害怕被趕走而不敢舉報，促請當局制定政策鼓勵市民舉報。

翻查資料政府指在2021年至10中，水務署收到共113宗懷疑濫收水費的投訴，當中只有13宗個案成功檢控和定罪，另有88宗因為投訴人不願意作證，或者未能提供資料，未能進一步跟進。

除憂慮被趕離單位外，新家園協會社區發展總監梁秉堅則指出，現時的舉報機制繁瑣，不少租戶需要自己舉證，令租戶因「嫌麻煩」而不作出舉證，認為做法並不可取，期望當局考慮提供簡易申訴機制，以加強舉報誘因，又建議執法部門可以主動調查，不需租戶自行舉證。

水務署署長邱國鼎重申當局一定會加強巡查，而要求業主保留收據有助調查工作，減少發生租客需要指證業主的困境，又指當局已與地產代理監管局商討，得悉大部分業主都支持條例，當局亦正考慮使用新式智能水錶以方便執法。

對此，議員黎棟國則建議當水務署興物監局推出有效力的指引，認為大多租有助紓緩問題。邱國鼎同意有關建議承諾會與物監局商討。