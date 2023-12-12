130公廁完成翻新及優化　再多11所測試智能系統

政府6億元推行優化公廁翻新計劃（計劃）已踏入第3年，但公廁衞生及環境依然備受批評，食環署提交立法會的文件顯示，截至2023年10月，已有250多所公廁展開全面翻新或優化工程，約130所公廁完成了相關工程。該署決定引入「組裝合成」建築法及「裝配式建築」等方法，縮短公廁翻新及優化時間，目標在2024至2026年間為約220所公廁開展全面翻新或優化工程。

食環署現時管理810所公廁，該署指，除上述項目外，希望引入新建築法後能在2028年或之前開展餘下約210所公廁的翻新及優化工程。

另外，食環署與機電署繼續檢討及改善智能公廁系統，已計劃在另外11所涵蓋不同地區、規模及使用率的公廁安裝有關系統作進一步測試。該11所公廁是昂平路公廁、梅窩碼頭公廁、元朗落馬洲公共交通交匯處公廁、元朗坑尾村公廁、觀塘鯉魚門（嶺南新村）公廁、觀塘道公共運輸交匯處公廁、大埔泥涌公共運輸交匯處公廁、九龍城機利士南路公廁、屯門紫田村公廁、元朗大棠谷公廁及沙田小瀝源村公廁。