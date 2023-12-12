香港往悉尼航班起飛3小時後折返 國泰：機長航行期間身體不適

國泰航空原定昨晚(11日)飛往澳洲悉尼的航班，於起飛約3小時後突然折返香港。

國泰航空原定昨晚(11日)飛往澳洲悉尼的航班，於起飛約3小時後突然折返香港，惹來乘客不滿。東網今日(12日)收到市民反映，指國泰航班CX101，原定昨晚11時55分，由香港起飛前往澳洲悉尼，惟乘客反映起飛3小時後，飛機突然折返香港，當時機長並無即時向乘客反映，而是在尚有一小時就返抵香港時才公布，令部分乘客感到不滿。

根據實時航空監測網站「flightradar24」顯示，該航班飛越菲律賓後，在桑義赫群島附近海域折返，與目的地尚一大段距離。東網就事件向國泰查詢，國泰航空發言人稱原定於昨日（11日）晚上11時55分由香港飛往悉尼的CX101航班，機長於航行期間身體不適，經醫生評估後不宜繼續執勤，為謹慎起見，故按照既定安全程序折返香港。航班於今晨(12日)6時30分安全降落香港國際機場。

國泰發言人續指，已即時調配另一組機組人員執勤該航班，CX101航班已於今日(12日)早上9時17分再次啟程前往悉尼。航班延誤期間安排了商務艙乘客到貴賓室稍作休息，並向經濟艙乘客派發餐券，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。