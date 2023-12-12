海關掃蕩旺角小販攤檔　檢90萬元冒牌貨拘2女

海關早前進行巡查，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品，經深入調查後，關員在今日(12日)採取特別行動，突擊掃蕩多個位於通菜街的固定和流動小販攤檔，以及附近一個樓上儲存中心。根據初步點算，海關一共檢獲約7,000件冒牌貨，包括手袋、皮具及波衫等，估計市值超過90萬港元。行動中，海關拘捕2名分別70歲和45歲的女負責人，她們將被帶返海關總部作進一步調查。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

自疫後恢復通關，訪港旅客人數明顯增加，海關留意到該批小販專向遊客兜售冒牌物品，而為減低被人員發現的風險，他們會用魚目混珠的手法，將一些冒牌物品混入其他貨物當中；當發現顧客時，他們會先口頭詢問顧客，有沒有興趣購買某一品牌的物品，待揀好款式和議定價錢後，小販才會返回儲存倉庫取貨，藉此減少在攤檔儲存的冒牌物品數量及避查。

聖誕假期及新年假期將至，海關表示會加強巡查和留意市面情況，適時採取執法行動，全力保障消費者的權益。海關提醒，消費者應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應向有關商標持有人或其代理商查詢。