投訴警察課首11月接1608宗投訴　按年急增42%

警方投訴警察課今年首11個月接獲1608宗投訴，比去年同期大增42%。當中疏忽職守的投訴最多，佔879宗，亦較去年同期多逾40%，而涉及行為不當則佔628宗，按年增約57%。另外，今年首3季有18宗關於警方處理大型人群管制活動投訴，當中主要涉及投訴警員沒有禮貌、疏忽職守及濫用職權等。

監警會今日(19日)與警務處舉行公開會議。會上投訴警察課指，今年首11個月接獲接1,608宗投訴，較去年同期1,134宗，上升42%。當中879宗屬疏忽職守，按年增255宗；行為不當則佔628宗，按年多228宗，涉粗言穢語則有23宗，按年多2宗。其餘78宗屬較嚴重的指控，例如56宗涉及毆打個案；19宗投訴警員濫用職權、2宗捏造證據、1宗恐嚇。

部門指，投訴人大部份是被捕人士，包括涉及毒品、黑社會暴力案件等，部分案件已交由法庭處理，需暫停調查，待法庭審理後會考慮判詞再重新調查。部門強調，接近90%投訴屬於輕微指控，較多與交通執法及刑事調查有關。

監警會期內通過「須匯報投訴」共有1,465宗，當中「撤回投訴」有620宗，佔42%；「無法追查」有410宗，佔28%，260宗「透過簡便方式解決」。另有36宗「證明屬實」，佔2%，有22宗「未經舉報但證明屬實」，亦佔約2%，變相共58宗投訴證明屬實。另外，監警會指在2022至23年通過1419宗須匯報投訴個案，按年少17%。

部門亦指，今年首3季共收到18宗涉及大型人群管制活動投訴，主要投訴警員沒有禮貌、疏忽職守及濫用職權等，質疑封路是否有必要性、交通改道臨時措施問題，或封路時間太長等。