意識低養貓變害貓　保護毛孩還靠善終園

近日觀塘一幢大廈單位因沒有裝窗網，有家貓跳出窗外墮樓慘死，主人驚見愛貓離世掩臉痛哭。本身是愛貓人士的藝人江若琳亦對事件感到不開心及憤怒，並指安裝貓網是最基本責任，希望貓主能吸取教訓；有關注動物團體則批評事件是人為疏忽所致。《東呼即應》認為，疏忽照顧毛孩導致的意外不絕如縷，東方傳媒機構提出的「貓狗善終園藍圖」，可以杜絕毛孩被無良疏忽主人所害。

上周六(9日)觀塘瑞寧街一幢大廈，有家貓跳出窗外，在6至7樓間的外牆簷篷位置徘徊，其後消防及香港愛護動物協會派員到場協助救援，只可惜家貓嘗試跳回屋內時，意外失足墮地，當場死亡；主人急忙到樓下查看，驚見愛貓離世而掩臉痛哭，但一切經已太遲。

有人懷疑，究竟涉事單位的窗有否安裝貓網，如果有裝，應該不會發生是次悲劇。《東呼即應》亦認為，就算沒有養貓的人也知道貓最愛往街上張望，看到外面有東西飛過時，很多時候也會飛撲出去，不安裝貓網的話，結果就是貓咪「窗口當門口」，與其說是「好奇害死貓」，不如說主人「求其害死貓」。

一向愛貓的江若琳表示，每當看到貓咪墮樓的消息總是不開心，並夾雜憤怒，認為養貓的最基本責任，除了先要三思能否養牠直到終老，飼養時亦一定不可掉以輕心，貓主不能總覺得牠們「不會跳、跳不到」，皆因永遠也不會知道，會有甚麼東西刺激到貓咪，而導致一些預測不到的事發生。

她續指，如果真的很愛護貓咪，主人應首先要學懂如何保護牠，包括必須安裝貓網，這是作為「貓奴」的第一步，同時亦是作為主人的最基本第一個責任，尤其現時每天也有很多同類新聞，所以希望貓主們能從中吸取教訓。

談到市民愛護動物的意識，動物朋友負責人Jessie認為是「夠的」，只是選擇做不做而已，譬如裝窗網，主人當初養貓時，應知這屬基本知識，只是選擇不理會；又指有些主人不喜歡被人家訪或過問太多，故很多時寧願選擇去買貓而非領養，所以很多時未有裝窗網，令貓咪容易墮樓。她認為事件屬人為疏忽，無論貓是怎麽來，亦希望任何人做足保護貓咪的安全措施。

《東呼即應》表示，住在高樓大廈安裝貓網是基本指定動作，不過鄉郊地區村屋亦不代表可以中門大開，任由貓咪自出自入，皆因有大埔街坊透露，指汀角村近日最少有4隻貓咪離奇死亡，經執法人員初步調查後發現，在附近垃圾桶內有一個放有老鼠藥的碗，懷疑事件是虐待動物的狂徒所為，認為市民愛護動物意識有必要提高。

《東呼即應》認為，要做到一勞永逸、標本兼備，首推還是東方傳媒機構提出的「貓狗善終園藍圖」，只要政府提供土地一條龍生養死葬照顧流浪貓狗，並將雄性雌性分開飼養，令毛孩停止繁殖，那就可以在杜絕毛孩被無良疏忽主人所害的同時，徹底解決流浪貓狗問題。並推而廣之「善終園」概念甚至可以進一步擴展，一併收容野豬、流浪牛等，不用好像現在這樣一味殺殺殺，造孽無窮。