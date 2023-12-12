觀塘海濱除夕辦海上音樂會及市集　團體期望「炒旺香港」

除夕夜(31日)除了可到尖沙咀看堪稱史上最大規模除夕煙花匯演，亦可到觀塘海濱參與跨年活動。有團體將在本月30日至31日於觀塘舉辦海上音樂會，邀請歌手及DJ獻唱表演，包括近期大熱的男歌手尹光；亦會在觀塘海濱長廊舉辦市集，設近100個本地特色攤位。主辦單位料活動吸引30萬人次入場，期望能「炒旺香港」。

企業家團體「GP49」今日(12日)介紹，涵蓋娛樂、藝術、文化、消費等主題的跨年活動「炒旺香港2024」分海、陸二路舉行。大會計劃在當晚8時開始，邀請多名歌手、DJ等在有近70年歷史的傳統中式帆船「鴨靈號」上獻唱表演至凌晨，亦安排6艘遊艇接載市民在水上欣賞表演。大會亦於當日下午2時起在觀塘海濱花園舉辦市集，安排100個具本地特色的餐飲、乾貨、藝術、文化攤檔擺賣，務求做到「吃喝玩樂應有盡有」。

團體預料活動能吸引30萬人次入場，期望能凝聚社會，營造熱鬧氣氛，令市民和旅客一同感受香港的活力和魅力，將香港「搞活搞旺」，加速復甦經濟動力。他們又指活動所有收益扣除成本後將全數捐贈予慈善機構。