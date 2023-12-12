落馬洲貨車藏兩噸煙花爆竹　59歲司機被捕

今日(12日)下午約5時，執法部門在落馬洲青山公路新田段一個露天貨櫃場，拘捕一名姓何(59歲)男子，從他駕駛的一輛約30噸貨車內，檢獲大約2噸煙花爆竹，當中包括「龍吐珠」、「穿雲箭」及「仙女棒」等不同種類，市值約200萬港元。經初步檢查，人員有理由相信該些煙花爆竹是產自湖南省，但其入境途徑和銷售途徑，以及被捕男子所擔當的角色仍有待調查。疑犯報稱貨車司機，涉嫌「非法藏有煙花爆竹」，他現正接受扣查。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

調查人員表示，聖誕、元旦新年及農曆新年接腫而來，執法部門非常重視關於非法燃放煙花爆竹的罪行，因為一旦發生意外，有可能影響市民的性命財產。為了在假日前及早堵截，該部門積極採取行動，並會繼續進行打擊，希望市民在歡度節日期間，注意自己的安全，切勿藏有及燃放煙花爆竹。

根據香港法例第295章《危險品條例》第7條，任何人非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判處罰款20萬港元及監禁12個月；根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人燃放煙花爆竹，以致任何人造成損害或危險，最高可判處罰款2,000港元及監禁3個月。