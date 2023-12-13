港府批出新能源運輸基金第40批申請　涉及2790萬元資助

環境及生態局公布，新能源運輸基金批出第40批試驗綠色創新運輸技術的申請。新獲批的21宗申請將試驗10輛電動的士、6輛電動輕型貨車、4輛電動中型貨車及12輛電動單層巴士，涉及資助金額共約2,790萬港元。

連同新獲批的申請，該基金迄今共批出325個試驗項目，涉及資助金額共約2.76億元。截至今年11月底，獲該基金資助並已完成試驗的項目共有171個。試驗報告已上載到該基金網站。

由於電動輕型貨車(客貨車類)的發展日趨成熟，基金督導委員會考慮了基金已批出的試驗車類數目及結果、市場上的型號及價格等因素後，決定在今年12月31日後停止接受電動輕型貨車(客貨車類)的「試驗申請」。

港府於2011年3月成立該基金以資助試驗及推動更廣泛使用綠色創新運輸技術於多種商用運輸工具，包括貨車(包括特別用途車輛)、的士、小型巴士、巴士、船隻、電單車、非道路車輛(適用於獲運輸署或香港機場管理局審批的車輛型號)，或慈善/非牟利機構為其客戶提供服務的上述運輸工具。資助的技術包括新能源車輛或船隻、把現有的傳統車輛或船隻改裝為新能源車輛或船隻，以及適用於車輛或船隻的後處理減排裝置或節省燃料裝置。運輸營運人士和慈善/非牟利機構可申請資助試驗多種不同的綠色技術產品，每宗申請最多可獲1,000萬港元資助，而每位申請人的資助總額上限為1,200萬港元。