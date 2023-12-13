醫生倡用新型藥物治乙肝　免「醫肝傷腎」

乙型肝炎除會對肝臟造成極大破壞，亦會引致腎病變，如同時患糖尿病，腎病風險更會飆升逾4倍。不過，傳統治療肝炎藥物有機會誘發腎臟損傷，有服用傳統藥物患者最終腎功能僅剩兩成要洗腎，嚴重者會影響生活，腸胃肝臟專科醫生表示，有新型藥物提升療效，且改善腎功能，建議患者及早選擇有效而相對安全的治療方案，避免出現「肝累腎」的情況。

腸胃肝臟科專科醫生徐成智表示，乙型肝炎控制不佳可引致肝硬化甚至肝癌，而乙肝病毒抗體能進入腎臟表皮細胞，引致發炎反應，導致膜性腎病變及膜增生性腎小球腎炎等，他引述研究指，乙肝患者患腎病的機會比無感染者高37%，如患者同時有二型糖尿病，發展成末期腎病的機會更比無感染乙肝者高4.5倍。另外，一項本港研究亦顯示，同時患腎病及乙肝的患者，換腎後的1年存活率只有73%，較沒患乙肝的腎病患者低約20%。

治療乙肝可控制疾病惡化，25%無接受治療的乙肝患者會發展成肝衰竭及肝癌，繼而死亡。不過，雖然部分傳統藥物能控制乙肝，但長期使用亦會增加患腎病風險，有研究顯示，26%乙肝患者長期服用傳統藥物後出現腎衰竭。

73歲廖女士多年前發現患上乙肝，雖獲處方藥物，但對病情控制不佳，後來患上糖尿病，3年前更獲醫生告知腎功能僅剩兩成。現時她每星期需要洗腎兩次，嚴重影響生活，飲食亦要特別小心，而且治療上出現「醫肝傷腎」的困境，只能根據病情發展，優先選擇治療肝臟或腎臟。

近年醫學界提倡乙肝患者採用新型藥物，研究顯示，若轉用新型藥物，高達97.2%患者能控制乙肝病毒數量達致不可檢測水平，比服用傳統藥物6年患者的相關比率高，而另一項研究顯示，服用新型藥物4周後，腎功能有明顯改善。