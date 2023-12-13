香港航空續牌申請獲批　有效期至2028年3月下旬

空運牌照局宣布，批准香港航空有限公司提出的牌照續期申請。有關牌照自昨日(12日)起生效，至2028年3月24日，包括首末2天在內。有關決定將於本月15日刊登於憲報。

根據續期的牌照，香港航空有限公司可營辦編定航程的下列257條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。相關航線涉及的國內及港澳台城市包括北京、北海、長春、長沙、常州、成都、重慶、大連、福州、廣州、桂林、貴陽、海口、海拉爾、杭州、哈爾濱、合肥、呼和浩特、淮安、黃山、佳木斯、濟南、喀什、昆明、蘭州、拉薩、麗江、洛陽、滿洲里、梅縣、牡丹江、南昌、南京、南寧、南通、寧波、青島、齊齊哈爾、泉州、三亞、上海、汕頭(包括揭陽潮汕)、瀋陽、深圳、石家莊、太原、天津、烏魯木齊、威海、温州、武漢、無錫、武夷山、廈門、西安、西寧、西雙版納、徐州、鹽城、揚州、延吉、煙台、宜昌、銀川、義烏、張家界、湛江、鄭州、珠海、澳門、台北、花蓮、高雄、馬公、台中、台南、台東、金門。

相關航線涉及的國外城市則包括東京、旭川、福岡、函館、花卷、廣島、鹿兒島、北九州、熊本、宮崎、長崎、名古屋、新潟、岡山、沖繩、大阪、札幌、仙台、靜岡、鳥取、米子、首爾、釜山、濟州、烏蘭巴托、斯里巴加灣市、金邊、暹粒、雅加達、登巴薩、美娜多、棉蘭、泗水、萬象、吉隆坡、亞庇、古晉、浮羅交怡、檳城、奈比都、仰光、馬尼拉、宿霧、克拉克、卡里博、佬沃、新加坡、曼谷、清邁、蘇梅、甲米、布吉、河內、峴港、胡志明市、達卡、德里、班加羅爾、金奈、海德拉巴(海得拉巴)、加爾各答、孟買、馬累、加德滿都、卡拉奇、科倫坡、阿拉木圖、巴林、特拉維夫、安曼、科威特市、馬斯喀特、多哈、利雅得、吉達、伊斯坦堡、阿布扎比、迪拜、沙迦、羅安達、開羅、亞的斯亞貝巴、內羅畢、毛里求斯、塞舌爾、開普敦、約翰內斯堡、維也納、布魯塞爾、薩格勒布、布拉格、塔林、赫爾辛基、巴黎、里昂、尼斯、柏林、杜塞爾多夫、法蘭克福、漢堡、慕尼黑、斯圖加特、雅典、布達佩斯、都柏林、羅馬、米蘭、威尼斯、盧森堡、阿姆斯特丹、華沙、里斯本、布加勒斯特、莫斯科、聖彼得堡、哥本哈根、奧斯陸、斯德哥爾摩、貝爾格萊德、馬德里、巴塞羅那、日內瓦、蘇黎世、倫敦、伯明翰、愛丁堡、格拉斯哥、曼徹斯特、紐卡素、渥太華、卡爾加里、埃德蒙頓、蒙特利爾、多倫多、溫哥華、墨西哥城、瓜達拉哈拉、華盛頓、安克雷奇、亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、丹佛、關島、檀香山、休斯敦、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、紐約、奧蘭多、塞班島、聖地牙哥、三藩市、西雅圖、布宜諾斯艾利斯、里約熱內盧、聖保羅、聖地亞哥、波哥大、利馬、堪培拉、亞德萊德、布里斯班、凱恩斯、達爾文、黃金海岸、霍巴特、墨爾本、珀斯、悉尼、楠迪、威靈頓、奧克蘭、基督城、皇后鎮、帛琉，以及莫爾茲比港。