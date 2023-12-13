港鐵香港站設可重用餐盒借還機　方便乘客買外賣走塑

可重用餐盒自助借用機及回收機已設置在香港站L1層的11A店舖。

在港島買外賣未必再需要使用即棄膠餐盒！世界自然基金會香港分會(WWF)、港鐵與foodpanda香港合作，在香港站設置計劃下全港首部供公眾使用的可重用餐盒自助借用機，市民借盒購買美食享用後，隨即可歸還餐盒至指定回收點，毋須清洗，期望能鼓勵大眾減少使用即棄餐具。港鐵另指全綫車站近99%外賣餐飲商戶，已承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠。

可重用餐盒自助借用機及回收機已設置在香港站L1層的11A店舖，市民即日起可自助借用可重用餐盒到食肆買外賣，飯後再將餐盒交還到站內的回收機，或港島區的其他9個回收點，包括環球大廈及海富中心的自助回收機。除了資助在香港站設置餐盒自助借用機及額外提供2,000個餐盒，港鐵亦邀請到站內10間食肆加入減塑行列，接受顧客以借用餐盒外賣美食，令計劃下使用可重用餐盒的合作餐廳擴展至60間。

另外，港鐵發起全綫車站餐飲店加入減塑，包括邀請商戶簽署環保約章、鼓勵外賣餐飲店接受客人自帶餐盒，現時全綫車站超過280間外賣餐飲商戶已簽署環保約章，承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠。港鐵續指，公司會在租約條款中加入綠色條文，亦正邀請旗下商場的餐飲商戶簽署環保約章，加入減塑行列。

foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，可重用餐盒計劃已於今年中，把餐盒歸還過程延伸至送遞團隊，送遞員可按其意願代替用戶歸還已清洗的可重用餐盒，賺取額外收入之餘，亦有助提高歸還率。與此同時，他們預計於明年第一季推出新款可重用餐盒，節省在合作餐廳內的儲存空間。