南港島綫西段落成遲過華富邨首批重建　議員質疑違「基建先行」

港府公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，列出多個鐵路項目，例如將港深西部鐵路接駁到港島西至洪水橋鐵路、中鐵綫等，當中有9個項目集中2034至2038年落成。運輸及物流局副秘書長黃珮玟今早(13日)在電台節目表示，資金及人手方面不是沒有挑戰，但有信心做到。東九龍綫項目方面，周五會向立法會交通事務委員會申請撥款，隨即開始勘探和設計，明年下半年會邀請有興趣營運商提交意向書，環境評估和車廠規劃亦將同步進行，形容政府與市民共同願望是「愈早落成愈好」。

面對議員批評南港島綫西段落成日期遲過華富邨完成首批重建，違背「基建先行」大原則，華富邨2027至28年起，會將現有住戶搬離並開始重建，相信屆時區內未有大量新增人口。黃珮玟重申不會輕視在人口密集地區興建智慧交通運輸系統的複雜性，希望以不影響現有行車和行人為大前提。

南港島綫西段最新計劃放棄採用重鐵，由於沿線地勢起伏，重鐵爬升能力有限，若部分車站要深入地底，運輸和成本效益不理想。她重申正研究綠色集體智慧運輸系統，載客量約每小時單向1萬人次，會兼顧區內交通需求。