議員質疑760萬拆廁所太貴　北都收地補償逾700億點計造價

政府早前向立法會提交文件，預計下年度基本工程儲備基金撥款約505.9億港元，較今年度有關工程撥款增加3.8%，而非工程有關的撥款增加逾2倍。

本港財政儲備連年下跌。立法會發展事務委員會今日（13日）討論逾500億基本工程儲備基金開支的事項。會上有議員質疑多個項目開支是否用得其所，包括裝修快將遷拆的入境事務大樓和灣仔政府大樓，以及花費760萬港元處理廁所清拆工程。有議員又要求政府解釋處理防止山泥傾瀉撥款要增加約24%的原因。

2024/25年度基本工程儲備基金共需要約505.99億港元，議員李鎮強則關注是次撥款中有不少項目為在快將搬遷的灣仔稅務大樓、入境事務大樓和灣仔政府大樓進行裝修工程，部分涉款近千萬港元，質疑3座大樓快將搬遷是否有需要再做裝修。建築署助理署長（物業事務）洗國良指雖然3座大樓會拆遷，但政府有部門有短期需求，當局會盡量利用簡約裝修，例如使用原用冷氣系統，已滿足短期需求用途。李鎮強又批政府在「東頭邨公廁浴室清拆工程」，「用760萬元去拆個廁所」，質疑「係咪要用咁嘅公帑去做呢啲嘢」，直言「小數怕長計」。

議員江玉歡指防止山泥傾瀉本港已處理多年，質疑為何是次撥款要增加約24%，又指「新行政工作電腦系統」一項中，當局增加15%，要求當局解釋增加原因。土木工程拓展署副署長馬漢毅指來年開支大幅增加是因為暴雨引發山泥傾瀉有500宗，該局正進行山泥傾瀉後的修復。財經事務及庫務局副秘書長（庫務）夏鎂琪指增加15%的原因已在早前的資訊科技委員會解釋，負責有關項目的同事未有出席會議，承諾會後解釋。

她質疑鈄坡並非新事物，而當局一直有長遠防止山泥傾瀉的撥款，既然有長遠工作，為何一出現打風落雨港府就要突破要花費甚具。馬漢毅解釋稱當局今次是因為以風險為本。

本港今年有6幅地皮流標，議員洪雯指賣地收入為基本工程開支來源，關注目前單是北部都會區新田科技城已需要賠償433億港元，連同古洞北和粉嶺北需要161億港元，總體北都已入帳的補償已超過700億港元，問到政府有否評估整體北都的總造價，又建議政府發債予投資移民計劃。發展局北部都會區統籌辦事處規劃及發 展組組長袁承業指，雖然北都發展區新發展區已進入施工階段，但仍有多個項目如交通設施仍在施工階段，所以要稍後才可以計算。

另有議員指出，黃大仙區接連出現爆水管問題，，關注政府會否推出臨時項目以減低該區面對的渠務問題，又關注政府在推動人人順道通行是否會考慮區內居民的年齡分布。渠務署徐 仕基稱政府在超強暴雨後已檢視渠務優次，黃大仙區會有大型渠望工程望改善渠務問題。該議員追問指黃大仙區兩星期有3宗水浸，問到當局會否因應而加快，徐承諾會加快，並在稍後到立法會申請撥款。