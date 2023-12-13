10月消費額達36億人民幣　深圳商店即買即退稅變相91折吸港客

自年初中港通關後，北上消費成為港人一股熱潮。根據內地媒體報道，10月過境深圳的港人多達355萬人次，消費額有36億元人民幣，按人次計人均消費約673元人民幣。深圳為留住港人熱情，再推措施吸客，包括前日(11日)起羅湖區萬象城的23間商店試行境外旅客購物離境「即買即退」的退稅優惠，包括Hermès、Ferragamo、Louis Vuitton等國際知名品牌，相當於給予港人91折優惠。

港人北上消費的熱情不容小覷，以12月10日區選投票日為例，港人出境人次超過30萬。10月在深圳的消費額就有36億元人民幣，對比本港今年10月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億港元，其中電器及其他未分類耐用消費品按年下跌12.5%，超級市場貨品下跌5.8%，意味着港人北上深圳的消費金額，相等同期本港消費額一成多。

北上港人的消費力不但強勁，深圳當局亦進一步實行「即買即退」退稅措施，吸引更多港人消費，進一步催谷這股熱情。深圳萬象城設立「即買即退」集中退付點，降低商店自備現金的需要，同時讓境外旅客「分散消費、一次領錢」。有別於以往必須在離境口岸辦理退稅，此種「即買即退」政策更便利旅客，而相關政策在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳屬第6個試點城市。

境外旅客的實退增值稅為商品價稅合計的9%，也就是購買1萬元人民幣商品計算，旅客可獲退稅900元人民幣，相當於以91折消費。而退稅金額亦設有上限，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣。