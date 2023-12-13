被追問香港時裝周規劃進度　當局稱會引入周邊活動締造盛事氣氛

新一份施政報告提出由明年起每年舉辦香港時裝設計周，以推廣香港時裝及紡織設計品牌發展和推動文創盛事化。紡織及製衣界議員陳祖恒今（13日）就時裝周安排提出口頭質詢，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指局方需要協調不同政策局和部門的相關配合工作，並引入更多周邊活動，締造盛事氣氛，創意香港會與香港旅遊發展局做好時裝周的籌辦和推廣，並積極與業界溝通，確立定位以及活動時間表，釐定時裝周內容和規模，並預備資源支持相關活動。

陳祖恒指要打造國際級盛事，帶動時裝、旅遊及體育等不同領域做好跨界別跨領域合作是非常重要，詢問當局要如何做好該方面工作，一起在國際層面上做好宣傳推廣工作。楊重申在時裝周上，當局非常重視與業界合作，時間以及定位需要與業界溝通，而時裝除產業，本身也有很多文化內涵，香港時裝設計就結合中西文化元素，成為香港特色，讓世界時裝界上佔一席位。

另一議員梁毓偉則認為應培育更多青年人投身時裝設計，認為當局需要在社區以及學校做更多宣傳，讓學生認識更多，從而投入行業。議員李浩然則指香港、倫敦、巴黎、紐約及東京是被公認為的時裝設計中心，認為應利用好這個地位，與不同地方加強聯繫，強化時裝中心地位。