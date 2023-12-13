國產客機C919及ARJ2抵港　周六飛行演示翱翔維港上空

國產客機C919及ARJ21昨日(12日)抵港，民航處及機場管理局今日(13日)於香港國際機場停機坪舉辦歡迎儀式。政府官員於致辭時指，C919至今接逾1,000個訂單，ARJ21亦於去年正式進入國際市場，國家成功研製大型客機，顯示在海陸空運的領導地位，是國家航空業重要里程碑，兩客機訪港充分體現國家對香港航空業發展重視。他又提到，C919本周六將會在維港上空翱翔，市民可在維港兩岸見證國家航空發展非凡成就，呼籲各位航空發燒友及攝影愛好者，把握為C919及維港「影靚相」機會。

兩架國產客機昨日(12日)上午約11時，由上 海浦東機場起飛，下午約兩時抵達香港國際 機場，機場舉行水門禮迎接。民航處及香港機場管理局今日上午於香港機場停機坪舉行歡迎儀式，並於今日下午及隨後兩天停泊在機場固定區域範圍靜態展示，供各界人士及青年團體等參觀。此外，若周六(16日)天氣許可，C919飛機將進行飛行演示，預計由當日上午10時30分由香港國際機場起飛，自西至東進入並飛越維港上空兩次。

兩架國產客機由中國商用飛機有限責任公司開發，其中C919客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，載客158至168人，航程4,075至5,555公里，與空中巴士A320、波音737機型級別相同似。C919於去年12月交付中國東方航空公司，並在今年5月投入服務。截至今年11月，中國商飛已接獲超過1,000架C919的訂單。

至於ARJ21飛機，是由中國商飛開發的第一款窄體支線，航程2,225至3,700公里，載客78至97座，於2016年投入商業服務，並由成都航空公司運營。中國商飛至今已累計向多家航空公司交付100餘架ARJ21飛機，當中包括印尼翎亞航空，並已完成首航正式投入服務。除了在公共運輸航空公司進行客運業務外，ARJ21還推出了公務機、貨機、醫療機等多種系列化產品。