截至11月底　港車北上逾3萬完成申請　政府稱不存在浪費名額

政府於今年7月1日實施「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，申請者需先透過指定網站登記抽籤，在獲抽籤分配申請日期後遞交申請，並在申請獲批後預約通關才可出發。議員陳沛良今日(13日)在立法會提出口頭質詢，指不少市民反映申請流程繁複，當局會否取消抽籤環節、豁免每次通關前需先進行預約以簡化申請手續，或與內地政府商討撤銷每日接受申請數目的上限。他又要求當局交代是否存在有申請者中籤後未有預約通關的情況，以及申請獲批人士及當中購買「等效先認」跨境汽車保險的政策落實情況是否未如預期。

議員李惟宏則關注有關合資格的港車北上的驗車中心目前只得兩間，詢問政府會否同內地政府商討開放更多運輸署認可的驗車中心，投入服務。另一議員陳健波問及政府是否與內地商討調低或取消過橋費，減低車主負擔之餘亦促使更多車輛使用大橋北上。議員譚岳衡則詢問當局，有否討論增加港車北上的陸路口岸。

運輸及物流局局長林世雄指計劃實施初期，申請名額由每個工作天的200個增至300個，廣東省政府亦增加為港車北上專設的車輛檢查中心，以提升每日的驗車量，當局又如與內地相關部門協商，又不時為港車北上的專設網站更新資訊，如電動車輛專用的轉接器節使用需知，讓港車北上的電動車車主參考。

林世雄指港車北上由2023年6月開始接受申請，每2周接受申請1次，若申數量超過預設上限，須抽籤以作分配，截至11月底共進行14輪的申論，而最近的4輪申請均不需抽籤。為善用申請名額，運輸署設有遞補機制，將未有按分配的申請時間內的申請者名額，撥入下一輪的申請名額當中，以期充分利用每一次的申請名額。

截至11月30日，約30,800宗的申請已完成有關程序，每月出行的數字亦不斷攀升，他指由7月份預約出行的約3,700宗，倍升至8月份的9,900宗，9月份的16,700宗，10月份的26,000宗，11月份的32,600宗， 總數達89,000宗，申請港車北上的車主成功獲批之後，其出行純粹是按其自行安排而定，不存在浪費審批名額。

關於增加合資格的驗車中心，林世雄指現時的兩間驗車中心的處理能力十分強，每日可檢驗上千車輛，足以應該港車北上的數量。他說港珠澳大橋是重要通道，當局正與內地政府研究有否空間調整過橋費用。至於港車北上是否在其他陸路口岸實施，他說政府未有討論，但長遠而言，一定會延伸至第3個口岸。