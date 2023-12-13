政府同意9項氫能源試驗項目　2025年向立會提交發展草案

政府近年大力發展氫能，施政報告早前公布於明年上半年制訂《香港氫能發展策略》。有議員今日(13日)在立法會質詢政府香港會否在氫能的製造、儲存、運輸、加注和安全標準上作明確的規劃發展，環境及生態局局長謝展寰指氫能產業仍屬於新興產業，因此制定本地氫能策略的時候必須要保留靈活性和彈性，現時同意了9個試驗項目的申請包括氫燃料電池雙層巴士、氫能源有軌電車等，於2025年向立法會提交《香港氫能發展計劃法案》，營造有利本地氫能發展的環境。

議員陳紹雄口頭質詢政府會否規劃氫能各方面發展，謝展寰回應指政府在制定興能發展策略的時候會採納國家興能規劃提出的基本原則，參考國家以及其他海外的經驗，為氫能廣泛應用做好準備。他指氫能產業仍屬於新興產業，因此制定本地氫能策略的時候必須要保留靈活性和彈性，讓氫能發展速度和規模可以根據未來科技和市場發展作出調整，並會進行相關法律修訂工作，將氫燃料的安全監管納入氣體安全條例範疇。

謝續稱，政府需要制定車輛氫能系統和加氫站的安全指引，以及加氫站定量風險評估的技術指引，正就指引諮詢專業團體、業界、持份者意見，為將來這些指引納入框架的實務守則作出準備，而當局領導的跨部門小組已經審視，並原則上同意了9個試驗項目的申請，包括氫燃料電池雙層巴士、氫能源有軌電車等，首輛氫燃料電池雙層巴士試驗已經在上月正式啟動，第2批涉及5輛雙層巴士試驗以及首批涉及3輛氫氣洗街車計劃在明年啟動，政府會繼續透過低碳綠色科研基金及新能源運輸基金資助適合的綠色科研項目。

政府將在船灣淡水湖發展發電容量為5兆瓦的大型浮動太陽能系統，陳又詢問當局會否考慮擴大該系統的規模及在萬宜水庫發展該系統，以增加該系統的總發電容量，並把剩餘電力轉化為「綠氫」及輸送至香港其他地方使用，謝指該電力將輸送至附近的白沙頭洲鹽水抽水站，因此不會有剩餘電力輸出電力公司電腦或供應其他設施，而水塘發展太陽能發電系統需要考慮成本效益，現階段太陽能發電系統的整體造價仍然相對高昂，因此會在成本進一步下降時再考慮在萬宜水庫發展發展更大型的太陽能發電系統。

根據目前相關法例，仍然不容許氫能車輛過隧道，陳追問會否作出修訂，謝指世界上容許氫能汽車行駛的地方都沒有禁止氫能汽車過隧道，目前已經邀請機電工程署進行研究，參考國內外在這方面的標準，風險研究預期在明年上半年會完成，隨後機電工程署會出守則。

亦有議員指氫的價錢相當貴，詢問當局在定價時會否有資助，謝指香港無論氫能生產、汽車生產都未有產業，因此政府要尋找供應及機構投資，應用方面也打算有資助，現階段在新能源運輸基金預留2億港元，低碳綠色科研基金也會支援本地研發。