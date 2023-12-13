參與2019年理大校園內暴動　5男女判囚35至38個月

反修例示威2019年爆發，同年11月更蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與執法人員發生衝突，最終有1,200人被捕。其中有4男1女理大學生被指參與理大校園內的暴動，5人早前於區院承認1項暴動罪，今早（13日）被暫委法官黃士翔判監35至38個月。法官認為整個事件是有預先計劃，目的是為佔據理大，故必然需要大量人手，眾人亦是有組織地作分工，使用的暴力程度高。法官又指因為本案才會發出之後理大及其一帶更暴力的事件，該些之後的事情亦須在判刑時考慮在內。

本案5名被告依次為林子澄又名林銘堯、姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀（女)及陳卓超（24至25歲）。5人於案發時均為理大學生。他們被控1項串謀暴動罪，控罪指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與其他不知名人士於香港理工大學參與暴動。代表姜祖育的律師求情時指，因當時理大內情況急劇惡化，令其迷失方向，加上受部份傳媒不正確資料誤導而作出錯誤決定。法官則指各被告均有積極參與事件，因林早已表明認罪，可獲3份1扣減，考慮年輕等因素後判監35個月。其餘4人則是開審前才表明認罪，只得4份1扣減，考慮個人因素後分別判監36至38個月。

案情指2019年11月11日，有人呼籲進行「三罷」及用不同方式協助集結在理大的示威者。案發期間，理大及其一帶均有暴動發生，大量示威者集結。示威者有組織地佔據理大，破壞理大閉路電視及校園設施等。有示威者使用汽油彈、弓箭及其他物件與理大外圍的執法人員對峙及衝突。有示威者在理大內不時搬動膠馬及雜物到理大周邊範圍，並在通往紅磡港鐵站的行人天橋上以木板及鐵馬等築起路障。有示威者以雜物堵塞行人天橋樓梯口，把物品投擲至紅磡海底隧道出入口附近，收費亭被示威者大肆破壞及投擲汽油彈。

理大的閉路電視拍到5名被告於案發時在理大及其一帶作出不同行為，包括在閱讀室內集結、與他人製作有釘木板、與他人向人員投擲硬物、搬運膠馬、設路障及將膠馬擲向樓梯，以及協助破壞校園的閉路電視等。人員最終進入理大校園，發現理大遭廣泛破壞，內部一片狼藉。

案件編號：DCCC 315/2021