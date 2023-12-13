擲汽油彈焚毀警察貨車　兩青年縱火囚4年　另一人判入教導所

3名青年涉嫌於2020年12月，在旺角警察遊樂會投擲汽油彈，最終導致一輛停泊在內的警察貨車遭焚毀。該3名涉案青年其後被捕，並否認1項縱火罪。經審訊後區院法官姚勳智上月裁定3名被告均縱火罪成，今（13日）判處其中2人監禁4年，餘下較年輕的被告則判入教導所。法官指是次縱火是針對破壞財產，但有機會對他人造成傷害，不容忽視潛在危險。

3名被告依次是徐君浩(26歲)、馬富善(24歲)及羅康淳(19歲)。3人被控於2020年12月1日，在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場無合法辯解而用火損壞屬於警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。徐過往曾有4項案底，包括串謀傷人及搶劫等，其餘2人則沒有案底，其中馬曾於街上阻止1人以生果刀襲擊其他人令左手神經系統受損。法官判刑指，須考慮案件是共同計劃，且有預先準備汽油彈及須考慮當時社會氣氛等。不過幸運地沒有人受傷，法官終就徐及馬判監4年，羅則判入教導所。

控方案情指，有閉路電視拍到3名被告於2020年11月30日晚上約10時起分別在通菜街119號的唐樓出入。翌日凌晨近1時3人離開唐樓步行至案發地點外，其中徐及馬分別向停車場拋擲4枚及5枚汽油彈，3人其後離開並登上的士前往馬鞍山。翻查閉路電視紀錄後，在前述的唐樓發現煙頭、玻璃樽及電油等物，其後驗出煙頭上有3名被告的DNA。3人於同月18日分別被捕，徐供稱是馬指使他擲汽油彈，又稱因馬想他人知道仍有人反政府，故在該唐樓製造汽油彈，並與他及羅同到涉案地點，由羅點火，並由他與馬拋擲汽油彈。

案件編號：DCCC 738/2021