中大副校長兼秘書長吳樹培遭解僱　校董會：對其失去信心

中文大學校改革爭議不絕。中大今日(13日)召開記者會，表示以現金代替通知期，解除吳樹培與中大的僱傭關係，即時生效。校董會指出，吳的近月的一些行為舉措，令校董會對其能夠或願意符合良好管治原則的方式去支持校董會的工作失去信心，為維護校董會及大學的有效運作，通過決議解除吳樹培與校方的僱傭關係。

校董會又指，委任副校長(行政)繼任人之前，常務副校長陳金樑將會署理職務，而大學秘書長一職，則委任黃陳慰冰出，任期由即日起至明年12月31日。

回應記者提問時，查逸超提到吳樹培曾繞過校董會主席，在未經同意的情況下自行制訂會議議程，以及吳樹培在中大條例草擬階段曾參與反對聯署，指他身為大學高層，應了解到大學決定支持成立專責小組及支持草案，他參與聯署引起校董會疑慮，質疑他能否堅持中立原則，認為他難以配合大學目前及未來需要的工作，以良好管治原則為基線，最後決定終止合約。

被問到解僱吳樹培決定在校董會會議上的票數分布，以及校董會下一步會否彈劾校長段崇智，查逸超未有正面回應，僅指未來校董會的議程均為機密，不方便透露。

中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董早前發起公開聯署，反對3個校董議員提交改組中大校董會嘅私人草案。身兼中大副校長(行政)的校董會秘書吳樹培亦有參與聯署，被批有違中立原則。據了解，吳樹培早前被批評參與聯署有違中立，同埋「越權」繞過校董會制訂議程，被即時停止其參與校內改組工作。