創意產業多元化　政府指過於重視定位反增限制

施政報告提出推動文化創意產業發展，包括向「創意智優計劃」和「電影發展基金」合共注資43億港元。議員馬逢國指政府2000年就文創產業作定義，裏面包括11個產業，但經過20年發展，文化發展更家多元化，局方會否趁現在大力支持文創產業，甚至對文化產業更新定義，而方向及內容為何。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府大力推行文創產業的發展，但科技發展的同時很多東西都日新月異，很多以前沒有想過的行業，現在也出現了，在做文創產業的同時，要考慮最新的科技發展，不同的媒體所帶來的挑戰，而當局推動的8個創業行業方面，不少涉及的範圍是很廣的，例如設計當中有時裝設計，傢俬設計等、電視電影也包括不同的串流平台，當局希望用寬鬆開放的態度，着力推動支援，若太過重視定位，反而更加限制新的創意行業發展。

另外，議員管浩鳴則關注中小型藝團財政不足問題，詢問政府會否考慮用更加合理方式分配文化藝術撥款。楊則回應指9個藝團會有恒常撥款，將來會檢討支援模式，甚至考慮對社會帶來的效益。

議員李浩然則關注對網絡電影、微電影支持的措施。楊認同串流平台愈來愈多新劇集推出，而且很受歡迎，在去年施政報告中就推出串流平台內容開發計劃，，希望製作者利用新平台，再成為產業的一部分，培養各方面的人才，包括導演、監製，讓電影電視劇甚至串流平台能夠進一步發展。