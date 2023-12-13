議員指常識科變「百搭科」　促持學位文憑才可教人民科

小學常識科在下學年將分拆成「人文科」和「科學科」。

早前施政報告提出把小學常識科分拆成「人文科」和「科學科」。立法會今日（13日）討論有關事宜，有議員質疑現時教育太傾斜國民教育，忽略精神健康教育。另有議員要求「人文科」做到「專科專教」，持有學位文憑才可教學。政府則反駁愛國主義教育「都係健康價值觀好重要一部分」。

常識科分拆後將在2025至26學年起在小一和小四級推行，2027至28學年起小學全面推行。

近年學童自殺問題嚴重，社福界議員狄志遠批評本港教育教育目前過於傾斜國民教育，反而忽略精神健康教育。教育局局長蔡若蓮反駁稱「其實國民教育、愛國主義教育，都係健康價值觀好重要一部分」，認為港府推行愛國主義國民教育，與學生健康成長並無矛盾，甚至「相輔相成」，可透過增強民族文化自信建立「使命感」，從而有「更宏大、更宏觀遠大夢想」，對學生健康成長有幫助。

教育界議員朱國強則指常識科被當作「百搭科」「咩人都教得」，又稱發現近三成常識科教師無持有教育文憑，或任何專科教育文憑，他要求「人文科」做到「專科專教」，必須持有相關學位文憑才可教授。蔡若蓮指鼓勵教師持有相關學位背景，不過相信相關背景「有幫助，但唔係必然」，但「專科專教」則須考慮多個因素，例如班數和學校規模，憂慮「專科專教」可能導致有教師「一至六年級都係佢教」。