香港機場航點數目達疫前80%　料客運量明年底全面回復

香港國際機場的航空客運量正逐步恢復。運輸及物流局今日（13日）回覆議員姚柏良的立法會質詢時表示，至今年11月，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%。航空客運量則已恢復至約疫情前的65%，並預計於2024年年底前全面回復至疫情前水平，步伐與亞洲其他機場相約。

機管局表示，根據一所國際獨立顧問公司每年就全球主要國際機場的收費調查顯示，在2022年全球56個主要國際機場中，香港國際機場的整體機場收費排名屬中等水平，整體收費更普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，包括倫敦希思路機場、東京成田國際機場和新加坡樟宜機場等。

運輸局指出，機管局一直根據市場化原則釐定機場收費水平。在機場收費方面，飛機乘客離境稅的水平自2004年起已一直維持在每名12歲或以上的乘客繳付120港元，僅佔旅客整體旅費的極小部分；一如其他稅項，政府會持續檢視飛機乘客離境稅的水平。而為進一步鼓勵航空公司復飛香港，機管局自2022年12月起亦推出「着陸費回扣早鳥優惠計劃」，為各航空公司復飛香港航空交通復甦和加強香港國際機場的競爭力。