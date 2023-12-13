更新公務員守則保留「政治中立」字眼　新增宣誓聲明　

港府今日(13日)就更新公務員守則諮詢稿進行諮詢，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，隨着香港由治及興，市民對公務員要求提高，更新守則有兩個目標，首先要讓公務員了解憲制秩序下公務員角色，及為公務員團隊訂立清晰信念，為他們決策行為提供指南。

所有公務員已宣誓或作出聲明，許下莊嚴的承諾，須擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對香港特別行政區政府負責。公務員擁護「一國兩制」、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政以及支持香港特區政府政策立場是理所當然的。公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提。所有公務員必須對在任的行政長官及政府完全思誠，並須竭盡所能地履行職務。過去曾經有人曲解「政治中立」的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕。

憲制基礎方面，更新版守則清楚列明「一國兩制」方針，落實愛國者治港，也清楚說明公務員在一國兩制底下的角色，包括維護一國兩制、國家安全。她指，公務員維護國家安全「責無旁貸」。

更新版公務員守則列出12項基本信念，她指絕大部分公務員秉持這些信念，但過去有公務員曲解，因此要有清晰準則作為公務員行為指南。更新《守則》涵蓋的主要範疇包括一國兩制、公務員宣誓和作出聲明的要求、公務員的基本信念和操守準則、公務員隊伍和政治委任制度、公務員敘用委員會的獨立角色，更新版守則新增一國兩制和宣誓聲明的兩個部分。

就12項公務員基本信念和操守準則，維護憲制秩序及國家安全方面，楊何蓓茵指公務員需要真誠擁護國家對香港擁有並行使主權，致力維護憲制秩序及國家安全，有鑑於重要性，因此此項信念為首位；以民為本方面，她指公務員要求真務實，睇察社會問題，具備同理心；熱心公共服務方面，她指公務員要保持熱誠、與時並進、勇於革新；盡忠職守方面，她指公務員不可以公職身分批評任何政府政策，包括在網上、社交媒體等領域，並注意個人行為，不能讓人錯誤將他意見視為官方立場，以免令政府的誠信或聲譽受損，也不能因個人喜惡拒絕執行命令，但她指公務員應該在內部討論用於表達意見。