「分時段收費」下周日實施　三隧增設電子屏顯示收費

運輸署今日（13日）宣布三條過海隧道的「分時段收費」實施安排。運輸署署長李頌恩表示，現時過海交通已回復至疫情前稍高的水平，而過去過海隧道亦一直偏重東隧和紅隧，希望「分時段收費」實施後可達明顯交通分流效果。而在三條隧道已增設顯示屏，向駕駛者介紹新安排。

而總工程師（運輸策劃）李浩天表示，「分時段收費」將會在下周日（17日）清晨5時起實施，只有私家車及電單車在不同時段有不同收費，而其他車種在所有時段仍是劃一收費。李浩天又指，在隧道費顯示屏上，可方便車輛分辦進出口位置；當通過時，駕駛者可透過易通行收費通知得知對應收費，強調易通行完全可以實施分時段收費。而有約99%車輛獲發車輛貼；有92%已開立易通行戶口。隧道收費顯示屏最後未有增加時間顯示，李頌恩表示已有顯示不同車種的收費，亦是最近收費點的地方，若顯示時間，署方擔心使用者或會為前一兩分鐘或下一兩分鐘的收費平貴，而故意加快或減慢行駛，做成危險。她期望新收費實施後，紅隧繁忙時段車龍減低一公里，東隧減低0.5公里。

在周一至周六(非公眾假期)，私家車西隧收費介乎20至60港元，紅隧和東隧收費介乎20至40港元；在公眾假期3條過海隧私家車收費介乎20至25港元。而其他車種收費全日維持固定水平，三條過海隧道的士收費全日劃一25港元，而貨車、巴士等則全部時段同樣劃一50港元，李表示此舉能降低商用車輛使用過海隧道的費用。

實施日安排，李浩天稱現時各隧道的行車安排不變，但在實施初期運事署仍會密切留意車輛過海情況。首席運輸主任（管理）何均衡又指，由於電單車車主可能會有涉及毫子的交通費，而便利店未能處理毫子的交通費，故車主可用八達通、信用卡或銀行轉帳付款，他呼籲電單車車主盡快登記易通行付款會更方便。

助理署長（策略研究）梁世豪表示，即使西隧收費下降，但行車仍會暢順；他又指香港交通正從疫情恢復，故有需求實施「分時段收費」來減輕交通壓力。梁世豪表示，希望整體車流減少5%，但他稱香港駕駛者的駕駛習慣很浮動，故相信初期仍未知會減輕多少。李又指，實施易通行是「分時段收費」實施前提，現時已運作半年，駕駛者已熟習收費方式，她強調今次「分時段收費」只是更換收費表的工作，並非有全新系統運作，故已有經驗。

梁舉例指，現時紅隧在加士居道入口的車龍在繁忙時後會到駿發花園，署方希望實施「分時段收費」後車龍只到女童軍總會，當然亦不會要求完全沒有車龍，因沒有車龍是「不現實」，故署方只是希望不要影響到其他區的交通，安排令車龍不要到太遠的地方。梁又稱，香港駕駛人士一向會對新措施有不同反應，或會轉用不同隧道去試驗，故要約半年左右時間才可看出新安排的效果。