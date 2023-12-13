改善的士服務及扣分制草案恢復二讀　議員斥政府捉錯用神

的士業服務質素備受詬病，為改善的士服務，政府提出多項改善建議，包括引入的士車隊管理制度、增加的士最高乘客座位數目至6個，以及引入的士司機違例記分制等。相關草案今（13日）在立法會恢復二讀，多名議員支持有關條例，但也有議員認為當局「捉錯用神」。

議員張欣宇發言時指條例主要是改善市民出行的服務，而不是平衡某部分人的利益，現時本港的士牌照逾1.8萬個，要考慮在供應不變的情況下，做得更好，若仍未有改善，則需要進一步考慮發牌制度，甚至進一步開放競爭，認為今次是一個好的開始。

另一議員邱達根表示，當局要求將來的車隊是有電子支付，相信市民樂見，但究竟有多少車隊及車隊數目也是未知之數，希望當局未來提供更多誘因，另當局也要求車隊提供網約服務，他建議當局設立跨車隊平台，或業界協商成立平台，讓政府掌握更多網約車隊的服務，更好管理智慧出行的措施。

具工會背景的議員梁子穎認為政府是「捉錯用神」、「走錯方向」以及「舊酒新瓶」，沒有針對性解決的士問題，他形容近5年的士服務備受關注，市民對車輛質素以及司機質素等都感到不滿，但業界方面就認為現在仍然不是改革的合適時機，主要是經濟環境不利於發展，對於商人要組織車隊都需要成本，建議當局重新建立新的法例發展網約車等。