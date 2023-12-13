聲稱毋須領牌控環保署　油塘混凝土廠敗訴須支付訟費

《東方日報》及東網去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘東源街22號的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕該廠續牌申請。該混凝土廠於去年中入稟高院民事控告環保署，指根據《空氣污染管制條例》規定，該廠毋須領取指明工序牌照，認為署方對條例的詮釋有錯。該廠要求法庭宣布該廠毋須領取相關牌照營運，並要署方就指該廠無牌非法營運令其造成損失一事作出賠償。環保署其後以對方缺乏理據為由申請剔除訴訟，高院法官高浩文今（13日）頒下判詞，裁定環保署勝訴，下令剔除訴訟並要混凝土廠支付訟費。

本案原告是營運該混凝土廠的中國混凝土有限公司，被告是代表環保署的律政司司長。原告於入稟狀指根據《空氣污染管制條例》附表一，對於水泥工程所指的指明工序需領取牌照一事，列明筒倉容量超過50公噸的工程才需領取相關牌照。原告現要求法庭宣告，如筒倉連接在地上、及有連接操作混凝土攪拌設備，才應計算在內；而以其他容器如駁船及油罐車等儲存水泥，便不應計入筒倉容量。原告要求法庭頒布宣告，律政司於今年2月15日向原告所發之信件，對條例附表一的詮釋在法律上犯錯。

原告又要求法庭根據正確的定義作頒令 ，原告在該混凝土廠設有混凝土攪拌設備的筒倉之容量並不超過50公噸，毋須領取指明工序處所的牌照。原告又要求環保署就自今年4月起指稱原告無牌不合法營運，因而令該廠造成損失一事作出賠償。

案件編號：HCA 997/2022